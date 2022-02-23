DW, RTÜK'e lisans başvurusu yapmayacağını duyurdu

Alman Deutsche Welle (DW), Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

RTÜK, 9 Şubat’ta Amerika’nın Sesi (VoA), DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti.

Kurul üyesi İlhan Taşçı, dün haber sitelerine lisans başvurusu için tanınan 72 saatlik sürenin başladığını bildirmişti.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyla ilgili, "Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde dava açacağız.” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığı açıklamada, kuruluşun haber sunan diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra, Türkiye’de insanların ‘bağımsız bilgi alabilecekleri az sayıdaki kaynaktan biri olduğu’ vurgulandı.

MUHABİR OFİSİNDEN BAĞIMSIZ

Açıklamada, DW’nin 2019 yılında kabul edilen yasa uyarınca Türkiye’de bir irtibat bürosu kurduğu belirtilerek, Şubat 2020’den bu yana da Türkiye’deki ilgili bakanlığa kayıtlı bulunduğu ve bu kaydın İstanbul’daki muhabir ofisinden bağımsız olduğu belirtildi.

RTÜK, LİSANS ALMA ŞARTI GETİRDİ

2019 yılının ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle internet üzerinden yayınlanan platformlara RTÜK’ten lisans alma şartı getirilmişti.

Aynı sene 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasayla Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK’ün denetimi kapsamına girmişti.