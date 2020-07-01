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    DW Türkçe Volkswagen haberini düzeltti

    DW Türkçe Volkswagen haberini düzeltti

    DW Türkçe, Volkswagen'in sadece Manisa'daki yatırımını değil tüm yeni yatırımlarını durdurduğunu yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 21:28
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    DW Türkçe Volkswagen haberini düzeltti #1

    Alman otomobil devi Volkswagen, koronavirüs nedeniyle dünyadaki tüm yatırımlarını durdurma kararı aldı.

    Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe ise; kararı Türkiye'ye yönelik alınan bir karar olarak servis etti.

    SADECE MANİSA DEĞİL TÜM YENİ YATIRIMLAR...

    DW Türkçe'nin kirli algı haberine tepkiler yükseldi.

    İlerleyen saatlerde yeni bir tweet atan DW Türkçe, kararın sadece Manisa'yı değil Volkswagen'in tüm yeni yatırımlarını kapsadığını yazdı.

    İLK TWEET

    DW Türkçe Volkswagen haberini düzeltti #2

    İKİNCİ TWEET

    DW Türkçe Volkswagen haberini düzeltti #3

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