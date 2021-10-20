Dylan Arnold 'Theo' kimdir? You dizisinin yakışıklı oyuncusu sosyal medyanın dilinde!

Netflix'in en başarılı dizilerinden olan You, üçüncü sezonuyla başladı. Dizinin başlamasının ardından Theo karakterine hayat veren Dylan Arnold, diziyi izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Netflix'in en iyi yapımlarından birisi olan You, 15 Ekim'de üçüncü sezonu ile başladı.

Dizi başlar başlamaz hem konuşulma hem de izlenme oranıyla rekor kırmayı başardı.

Dizi başladıktan sonra 111 milyon oranla izlenme rekoru kıran Squid Game'ı, tahtından etti.

Liderliği eline alan You dizisinde boy göstermeye başlayan ve Theo karakterine hayat veren Dylan Arnold, herkesin dikkatini çekti.

Diziyi izleyenler, "Dylan Arnold kimdir, kaç yaşında?" sorularını gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.

Peki, Dylan Arnold kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DYLAN ARNOLD KİMDİR?

Dylan 11 Şubat 1994 tarihinde ABD'nin Seattle kentinde dünyaya geldi. Genç oyuncu, kariyerine 2018 yılında başladı.

2018 yılında gösterime giren korku-gerilim türündeki ‘Halloween’ filmiyle oyunculuğa başlayan Dylan, serinin 2021’de çekilen devam filmi ‘Halloween Kills’de de tekrardan Cameron Elam karakterine hayat verdi.

Yer aldığı yapımlar içerisinde Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin ile beraber rol almış olduğu ‘After’ filmi dikkati çekerken, You ile popülaritesini iyice artırdı.