Ebrar Karakurt annesini paylaştı, gözler kamaştı! 'Güneşim ve ben'

Ebrar Karakurt annesini paylaştı, gözler kamaştı! 'Güneşim ve ben'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesiyle olan fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaştı. Genç sporcunun annesini görenler, adeta beğeni ve yorum yağdırdı.

Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımları ile takipçileri arasındaki iletişimi koruyor.

Milyonların göğsünü kabartan Karakurt, Instagram'da 824 bin takipçisi ile çoğu anını paylaşıyor.

Pembe saçlarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikonik oyuncusu ve gururu Ebrar Karakurt, 22 yaşında olmasına rağmen birçok başarı ve rekora imza attı.

Karakurt, kariyer yolculuğuna İtalya'da devam etse de, Türk hayranları onu yakından takip ediyor.

ANNESİNİ PAYLAŞTI

Karakurt son olarak annesiyle olan fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Genç voleybolcunun "Güneşim ve ben" notunu düştüğü annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Karakurt'un annesiyle olan fotoğraf karesine beğeni ve yorum yağdı.

İşte Ebrar Karakurt'un annesi...