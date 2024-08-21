Ebrar Karakurt babasının düğününe katıldı! Dansları düğüne damga vurdu... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un babası geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Karakurt'un babasıyla düğün dansı gündeme bomba gibi düştü. İşte, duygulandıran dans...

Editör: Seda Yeşilyurt

Filenin Sultanları’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor.

Genç yaşına rağmen kariyerinde büyük başarılara imza atan yıldız isim sosyal meyda paylaşımlarıyla da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren babasının düğününden paylaşımlar yapan Karakurt babasıyla dans ettiği anları da paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.

Baba kızın dans ettiği anlar sosyal medyayı kasıp kavururken izleyenler duygularına hakim olmadı. Baba İsmail Karakurt’un dans ettikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadığı ve kızına sıkı sıkı sarıldığı anlar kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE EBRAR KARAKURT VE BABASININ DANSI