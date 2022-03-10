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    Ebrar Karakurt, daha fazla dayanamadı! 'Efsane geri döndü!'

    Kahverengi saçlarını kısa bir süre kullanan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, eski tarzına geri döndü. Karakurt, saçlarını pembeye tekrar boyadı ve "efsane geri döndü" notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 17:17
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    Ebrar Karakurt, daha fazla dayanamadı! 'Efsane geri döndü!'

    Şimdilerde İtalya'da voleybol kariyerini sürdüren A Milli  Kadın Voleybol Takımımızın başarılı ismi Ebrar Karakurt, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

    22 yaşındaki Karakurt, İtalya İstanbul arası mekik dokuyor.

    Karakurt, dikkat çeken bir paylaşımla takipçilerinin gündemine düştü.

    İtalyan takım Novara'ya transferi kadar imajı ile de çok konuşulan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde saçlarını kahverengine boyamıştı.

    Genç yıldız, pembe saçlarını özledi.

    EBRAR YİNE PEMBE

    Pembe renge dönen Ebrar Karakurt, saçlarını boyadığı anları Instagram hesabından paylaştı.

    "Efsane geri döndü" notuyla poz veren Karakurt, yine beğenileri kaptı.

    İşte Ebrar Karakurt'un yeni saçları...

    Ebrar Karakurt, daha fazla dayanamadı! Efsane geri döndü! #1

    Ebrar Karakurt, daha fazla dayanamadı! Efsane geri döndü! #2

    Ebrar Karakurt, daha fazla dayanamadı! Efsane geri döndü! #3


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