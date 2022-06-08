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    • Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı

    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı

    Özel hayatıyla dikkati çeken milli voleybolcu Ebrar Kararkurt'un takım arkadaşı Beliz Başkır ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddiaları güçlendiren ise ikilinin son paylaşımları oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 18:14
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    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı

    Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızlarından olan Ebrar Karakurt, özellikle olaylı aşk hayatıyla dikkati çekiyor.

    Birçok başarı ve rekora imza atan Karakurt, kariyerine İtalya Ligi'nde devam etse de Türk hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

    Başarılı sporcu, geçtiğimiz aylarda uzun süre aşk yaşadığı İmge'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

    Ayrılığın ardından oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlayan 22 yaşındaki milli voleybolcu, bu kez bambaşka bir isimle anılmaya başladı.

    Takım arkadaşıyla aşk yaşıyor iddiası

    Ebrar Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'dan olay yaratan bir paylaşım geldi.

    Başkır, Karakurt'un kendisine aşk dolu bakışlar attığı foroğrafı paylaşarak ''İyi ki sen'' notunu düştü.

    Ardından bir paylaşım daha yapan Başkır, ''Sonunda küçük bir sürpriz'' yazıp 'en iyi arkadaş' etiketi koydu.

    Paylaşıma kayıtsız kalmayan Karakurt ise ''Aşık oluyorum'' yanıtını verince, Beliz Başkır ''Canım arkadaşım benim'' yorumunda bulundu.

    Paylaşımlar sonrası Ebrar Karakurt ve Beliz Başkır'ın aşk yaşadığı iddia edilirken ikiliden henüz açıklama gelmedi.

    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı #1

    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı #2

    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı #3

    Ebrar Karakurt hızlı çıktı! Takım arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı, paylaşımı sosyal medyayı yıktı #4


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