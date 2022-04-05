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    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması

    İtalya'da ter döken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Başarılı smaçör, “Burada yeni tecrübeler kazanmayı seviyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:14
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    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması

    İtalya'da Igor Volley Novara forması giyen milli oyuncu Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönme ihtimali üzerine konuştu.

    Olimpiyat Oyunları'nda performansıyla dikkat çeken isimlerinden 22 yaşındaki milli voleybolcu, “Türkiye'de ne zaman oynayacaksın?” sorusuna cevap verdi.

    “YENİ TECRÜBELER KAZANMAYI SEVİYORUM”

    Başarılı sporcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

    Instagram'dan taraftarların sorularını yanıtlayan Karakurt, “Onu zaman gösterir ama burada yeni tecrübeler kazanmayı seviyorum. İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece kalırım gibi duruyor.” dedi.

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması #1

    EBRAR KARAKURT KİMDİR?

    17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.

    Pasör çaprazı olarak oynayan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

    Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması #2

    DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA 'EN İYİ SMAÇÖR' ÖDÜLÜ ALDI

    2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

    U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması #3

    2018’DE A TAKIMA YÜKSELDİ

    2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

    2019 yılı itibarıyla Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda düzenli forma giyen Karakurt, Türk Hava Yolları'nda oynadıktan sonra 2021 yazında Igor Volley Novara'ya transfer oldu.

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması #4

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması #5


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