Ebrar Karakurt'un daha önce görmediğiniz 'efsane' kareleri... Uzun saçlara zoom!

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, çocukluk kareleri ile gündeme geldi. Karakurt'u heo kısa saçlı gören hayranları, çocukluk karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.

Şu sıralar İtalya'da forma giyen ve uzun süre cinsel yönelimi nedeniyle tartışmaların odağında olan Ebrar Karakurt, Tokyo ve CEV'de herkesi mest eden bir performans sergiledi.

İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusu Karakurt, genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı oyunla dikkati çekti.

Hem sosyal medya paylaşımları hem de eğlenceli tarzı ile beğenilen Karakurt, kısa ve pembe saçlarıyla bir şampuan reklamında boy gösterdi.

Pembeye boyattığı saçları ile ilgi odağı olan Karakurt'un eski halleri özellikle uzun saçlı zamanları merak konusu oldu.

Bir dönem uzun ve boyasız saçlarıyla boy gösteren genç ve başarılı voleybolcunun çocukluk kareleri ortaya çıktı.

EBRAR KARAKURT'UN ÇOCUKLUK KARELERİ

Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü voleybolcu Karakurt'un çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Hiç benzetemedim'' ve ''Gözler aynı'' gibi yorumlarda bulundu.

Milli voleybolcunun uzun saçlı halleri ise herkesin dikkatini çeken detay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ilk defa uzun saçlı gördüklerini söyleyerek, çocukluk karelerine "Zomm" yaptı.

EBRAR VE İMGE AYRILDI MI?

Sık sık kız arkadaşı İmge ile beraber çekildikleri kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ilişkisine nazar değdi.

Sosyal medyada gündem olan olayda, ikilinin birbirini takipten çıkararak bütün fotoğrafları silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

22 yaşına giren Ebrar Karakurt'un doğum gününü sevgilisiyle kutlamaması dikkatlerden kaçmadı.