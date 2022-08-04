Petrol
96.54
-0.25%
Euro
18.2831
0.22%
Dolar
17.9623
0.20%
Altın
1.029
1.18%
Borsa
273
1.70%
Bitcoin
413.230
-1.71%
BTXN Coin
8.50
-2.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ebrar Karakurt'un eski aşkı ünlü fenomenle birlikte! Hesabından paylaştı...

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, yeni aşka yelken açtı.
    • 04.08.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebrar Karakurt'un eski aşkı ünlü fenomenle birlikte! Hesabından paylaştı...

    Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Dedim olabilir" lafıyla hafızalara kazındı.

    Milli voleybolcu, şimdilerde başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

    Ebrar Karakurt ile İmge güzel bir ilişkinin ardından ayrılma kararı almışlardı.

    İmge ise ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu da bulamamıştı.

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge, yeni aşkını ilan etti.

    Yeni aşkını ilan etti

    Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, aradığını ünlü fenomen Buse Plan'da buldu.

    Önce Buse Plan romantik bir paylaşım yaptı.

    Ardından ise İmge bir pozunu "Love" notuyla paylaştı.

    İmge'nin pozlarını gören takipçilerinin bir kısmı kalp emojisiyle bu aşka destek verirken bazı takipçiler ise "Ebrar'dan sonra toparlayamadın", "Ebrar'dan başkası olmuyor" yorumları yaptı.

    Ebrar Karakurt un eski aşkı ünlü fenomenle birlikte! Hesabından paylaştı... #1

    Ebrar Karakurt un eski aşkı ünlü fenomenle birlikte! Hesabından paylaştı... #2

    Ebrar Karakurt un eski aşkı ünlü fenomenle birlikte! Hesabından paylaştı... #3


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti
    3. Sayfa

    Erzurum’da kadına şiddet: Boğazını sıkıp, saçını çekti

    Mimar Sinan hakkında 4 esrarengiz bilgi
    Tarih

    Mimar Sinan hakkında 4 esrarengiz bilgi

    Görüş Bildir