Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge'den Zehra Güneş'e büyük sürpriz! Sevinçten deliye döndü

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, İtalya'dan İstanbul'a gelerek Zehra Güneş'e sürpriz yaptı. Güzel voleybolcu Zehra Güneş, karşısında İmge'yi görünce sevinçten deliye döndü.

Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayından beri kız arkadaşı İmge ile İtalya'da yaşıyor.

Kariyerini İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımında sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 2021 yılının en çok konuşulan kadın voleybolcuları arasında yer alıyor.

SEVİNÇTEN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sık sık kız arkadaşı İmge ile İstanbul'a seyahat eden Karakurt, bu defa sevgilisini yalnız bıraktı.

İstanbul'u ziyarete gelen İmge, güzel voleybolcu Zehra Güneş'e sürpriz yaptı. Karşısında İmge'yi görünce şaşkına dönen Zehra Güneş'in sevinci ise kameralara yansıdı.

2 YIL İTALYA'DA

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Kadınlar Ligi takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İLİŞKİSİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ebrar Karakurt'un, sevgilisi İmge ile paylaştığı poz tartışmalara neden olmuş, genç voleybolcu İtalya pozunu silmek zorunda kalmıştı. İkili, şimdilerde aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ediyor.