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Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! 'Öldürdün artık'

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! 'Öldürdün artık'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. İmge'nin paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Ebrar'dan geldi.