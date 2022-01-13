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- Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! 'Öldürdün artık'
Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! 'Öldürdün artık'
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 13:56
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:59
Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında, uzun süredir aşk yaşadığı kız arkadaşı İmge ile İtalya'ya yerleşmişti.
Şimdilerde kariyerini İtalya'da sürdüren Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
''ÖLDÜRDÜN, ARTIK NABZIMI YOKLAMA''
İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum sevgilisinden geldi. Karakurt, sevgilisinin paylaşımına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.
İTALYA'YA TRANSFER OLDU
12 yaşından beri voleybol oynayan Ebrar Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Balıkesir doğumlu yıldız, mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu.
Şimdilerde sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşayan Karakurt, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
Sosyal medyada epey aktif olan İmge'nin ise Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.