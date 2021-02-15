Ebru Akel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Akel evli mi?

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen sunucu Ebru Akel, "Ebru Akel'le Kadın İsterse" programıyla televizyona dönüş yaptı. Ebru Akel'in hayatına dair bilgiler seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan "Ebru Akel'le Kadın İsterse" adlı programın sunucusu Ebru Akel, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle seyircilerin ilgi odağı oldu.

Sunuculuk kariyeri ile birçok başarılı programa imza atan 45 yaşındaki sunucu, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döndü.

Pes etmeyen kadınların hikayelerini konu alan program, 15 Şubat Pazartesi itibariyle izleyicisiyle buluşurken, Ebru Akel'e dair bilgiler de merak konusu oldu.

Ebru Akel kaç yaşında, nereli, evli mi gibi sorular araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Ebru Akeli'in hayatı ve biyografisi..

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel 1976 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bale eğitimine 7 yaşında başlamış olan sunucu ve dizi oyuncusudur.

Akel, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Bale Bölümünde, orta, lise ve üniversite öğrenimini bitirmiştir. Yola ablası olan Deniz Akel’in yönetmenliğini yaptığı Bir klipte dansçı olarak başlayan Akel, üzülerek belinde oluşan bir sıkıntıdan ötürü baleyi bırakmak durumunda kalmıştır.

İlk olarak oyunculuk yaptığı zaman ise 1996’da Hiç Bana Sordun mu dizisi ile başlamıştır.

2000’li yılların başında çok gündemde olan birçok evlilik programının sunucu koltuğunda oturmuştur. Sonrasında ünlü Loreal Paris markası ile işbirliği yapan Akel, reklam modelliğini yapmıştır.

Ülkemizde oldukça bilinen Organize İşler filminde Nilüfer rolünü canlandırmıştır. 2010 senesinde Star Tv’de yayınlanmış olan orta yaşlı yalnız bir anne olarak Küçük Sırlar dizisinde Biricik Rolünü canlandırmıştır.

2015 yılında ise Bu Tarz Benim yarışmasının sunuculuğunu yaparken yarışma bittiği için ayrılmak durumunda kalmıştır.

EBRU AKEL EVLİ Mİ?

2012 yılında Özer Sancak ile dünya evine giren Akel’in Eren Sancak adında bir evladı dünyaya gelmiştir. Fakat 2020 senesinde ilişkilerindeki problemlerini çözmekte zorlanan çift yollarını ayırma kararı almıştır.

Eski eşi Özer Sancak, ünlü bir iş adamı olan Ethem Sancak’ın oğludur.