Petrol
94.61
-2.05%
Euro
18.2237
-0.20%
Dolar
18.1085
0.16%
Altın
1.019
-0.20%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.817
-7.92%
BTXN Coin
6.11
0.65%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ebru Baki izne çıktı

    Ekrandaki yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin bir süre dinlenmek için izne çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Baki izne çıktı

    Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programınun sunucusu Ebru Baki'nin canlı yayındaki yorgun ve uykusuz hali dikkat çekmişti.

    Baki'nin yorgun görüntüsü sosyal medyada epey konuşulmuştu.

    Yaşanan durumun ardından yeni bir gelişme yaşandı.

    İzne çıktı

    Edinilen bilgiye göre Ebru Baki'nin izne çıktığı öğrenildi.

    Ebru Baki'nin canlı yayında uykuyla mücadelesi

    Yayın akışı değişti

    Para Gündem programının yerine ise Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı program akışta yer aldı.

    Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri

    Ebru Baki izne çıktı #1

    Ebru Baki izne çıktı #2

    Ebru Baki izne çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
    Ekonomi

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

    Ceylan, yine değişti
    Magazin

    Ceylan, yine değişti

    Görüş Bildir