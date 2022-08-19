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Ebru Baki izne çıktı
Ekrandaki yorgun görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin bir süre dinlenmek için izne çıktığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 14:17
Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programınun sunucusu Ebru Baki'nin canlı yayındaki yorgun ve uykusuz hali dikkat çekmişti.
Baki'nin yorgun görüntüsü sosyal medyada epey konuşulmuştu.
Yaşanan durumun ardından yeni bir gelişme yaşandı.
İzne çıktı
Edinilen bilgiye göre Ebru Baki'nin izne çıktığı öğrenildi.
Ebru Baki'nin canlı yayında uykuyla mücadelesi
Yayın akışı değişti
Para Gündem programının yerine ise Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı program akışta yer aldı.
Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri