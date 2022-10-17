Ebru Gündeş evleniyor mu? Ebru Gündeş eski eşleri kimler, kaç evlilik yaptı?

Ebru Gündeş evleniyor mu? Ebru Gündeş eski eşleri kimler, kaç evlilik yaptı?

Son olarak ismi Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) ile anılan şarkıcı Ebru Gündeş,Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı iddialarına yanıt verdi. Peki Ebru Gündeş evleniyor mu? İşte eski eşleri...

Uzun süredir aşk hayatında yalnız olduğu bilinen Ebru Gündeş'in önceki aylarda Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı bilinmekteydi. 28 yaşındaki iş insanının Güneş'in konserlerine geldiği ve hiçbir sahnesini kaçırmadığı iddialar arasında yer almıştı. Peki Ebru Gündeş evleniyor mu?

Ebru Gündeş evleniyor mu?

Ünlü iş insanı Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş'in gözlerden uzak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonrasında ikilinin beraber çekildikleri fotoğraf yayılmış ve dedikoduların gerçek olduğu öne sürülmüştü. Gündeş'ten konu hakkında bir açıklama gelmezken, ünlü ismin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Ancak Ebru Gündeş, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'da sahne alan şarkıcıyı, meslektaşı Demet Akalın dinlemeye gitti. Akalın'ın "Evlilik var mı?" sorusuna karşılık ise Gündeş nikâh masasına oturmadığını söyledi ve “Benimle ilgili çok konuşurlar. Hakkımda yalan dolan çok iddia var. Beş senedir konuşmuyorum” dedi.

Ebru Gündeş'in eski eşleri kimler?

Gündeş, ilk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 senesinde avukat Ömer Durak ile yapmıştır. Ünlü sanatçı, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la dünyaevine girmiştir. Ayrıca 15 Ekim 2011 tarihinde kızı Alara dünyaya gelmiştir.