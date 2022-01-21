Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın sır gibi sakladıkları kızlarına bakın! Alara annesinin kopyası...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın sır gibi sakladıkları kızlarına bakın! Alara annesinin kopyası...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara'yı gözlerden uzak büyütüyor. Gündeş’in sır gibi sakladığı 10 yaşındaki Alara'yı görenler ise gözlerine inanamıyor.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor.

Ancak Gündeş, kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor.

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gündeş'in kızı Alara'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü Alara, annesinin bire bir kopyası gibi...

ALARA EBRU GÜNDEŞ'İN KOPYASI

2010 yılında iş insanı Rezza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in bu evliliğinden Alara adında bir kızı oldu.

Geçtiğimiz yıl kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara'yı objektiflerden uzakta büyütüyor.

47 yaşındaki şarkıcının sır gibi sakladığı kızı Alara'yı görenler ise gözlerine inanamıyor. Çümkü 10 yaşındaki Alara, tıpkı annesinin çocukluğuna benziyor.