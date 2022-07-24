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    Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü?

    Ebru Gündeş'in annesi 73 yaşındaki Müjgan Bilgin, yaşamını yitirdi. Peki, Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü? İşte detaylar...
    • 24.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 16:13
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    Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü?

    12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı.

    İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azeri iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi.

    Bu evliliği uzun ama sorunlu olan Gündeş, 15 Ekim 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına aldı ve 2021 yılında eşinden boşandı.

    Şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle gündeme geldi.

    Usta sanatçı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti.

    Annesini kaybetti

    Gündeş'in annesi Bilgin'in vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.

    Yapılan açıklamada, "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07.2022 Pazar günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" denildi.

    Bilgin'in cenazesinin 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

    Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin ile ilgili detaylar merak edildi.

    Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları da olan Bilgin'in koronavirüse yenildiği öğrenildi.

    Ebru Gündeş in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü? #1

    Ebru Gündeş in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü? #2

    Ebru Gündeş in annesi Müjgan Bilgin kimdir, neden öldü? #3


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