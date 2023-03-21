Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı kocaman oldu! Yıllar sonra görüntülendi: "Ebru kendini doğurmuş" Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara, herkesi kendisine hayran bıraktı. Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler, "Ebru kendisini doğurmuş" demeden geçemedi.

12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, yaptığı birçok çalışma ile müzik piyasasına damga vurdu.

Bir dönem Emel Sayın'a da vokalistlik yapan Ebru Gündeş, 3 kez evlendi.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi.

Gündeş'in bu evliliği 2021 yılında sona erdi. Çiftin bu evlilikten ise Alara adında bir kızları dünyaya geldi.

Yaptığı O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle de dikkati çeken Gündeş, kızı Alara'yı gözlerden uzak büyütüyor.

Olaylı bir evlilik ve boşanma süreci geçiren Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'yı görenler ise şaşırdı.

Gündeş ve kızının benzerliği, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara

Ebru Gündeş'in kızı oldukça merak ediliyor. Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyüten Ebru Gündeş, uzun zamandır da ekranda yer almıyordu.

Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde görüntülenen Ebru Gündeş, kızı Alara Zarrab'ı özellikle kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

Özal hayatı ile sıklıkla gündem olan Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab, son hali ile görüntülendi. Alara Zarrab'ın annesine olan benzerliği dikkati çekti.