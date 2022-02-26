Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw az çapkın değilmiş! Bahar Candan programda fena ifşaladı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Bahar Candan, Al Sana Haber programında bomba bir itirafta bulundu.

Reza Zarrab'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son günlerde özel hayatıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Al Sana Haber yorumcularından Bahar Candan, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"BENDEN AYRILDIĞI İÇİN KENDİNE KIZARDI"

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun üstlendiği Al Sana Haber programında günün yorumcuları Yeliz Yeşilmen, Özlem Uçar, Adrian Öztürk ve Bahar Candan'dı.

Gündeş'in kendisinden 20 yaş küçük iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddiası sonrası Al Sana Haber masası yorumcularından Bahar Candan’dan olay yaratacak sözler geldi.

İş insanı Rassan Khoshnaw'ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan, ''Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı.'' deyince stüdyodakiler şaşkına döndü.

Seyhan Soylu, ''Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi mi? Aaa bu senin eski sevgiliiin. Bombaya bak.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"SIRILSIKLAM AŞIK OLMUŞTU"

Sözlerini sürdüren Seyhan Soylu, ''Anlat bakalım bu adamı bize. Gerçi sen anlatmıştın bana ama unutmuşum ben. Bu kişi Bahar’ın yaklaşık 1 sene sırılsıklam aşık olmuş olduğu biriydi. Bana resimlerini falan hep gösterirdi. Ebru Gündeş bunu daha önce Günel'e de yaptı.'' dedi.

"BU İLİŞKİYE ALINMADIM"

Bahar Candan, ''Hayır hiç ilgisi yok. Ben zaten kendimi Ebru Gündeş'in gençliğine benzetiyorum. Genç olmak her zaman bir adım önde olmaktır. Herhalde bir 50 60 yaşına gelsem Ebru Gündeş olurum. Ben hiç alınmadım. Benim açımdan bir şey yok.'' dedi.

Özlem Uçar, ''Ne iş yapıyor peki bu adam?'' deyince Seyhan Soylu, ''Döviz büroları var.'' diye cevapladı.

Bahar Candan, ''Bu arada, benim şu andaki erkek arkadaşım da Erbil'li olduğu için bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.