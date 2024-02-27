Ebru Gündeş'in yeni eşi: Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Aşka kapılarını yeniden aralayan Ebru Güneş, sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Gündeş'in sevenleri yeni eşine dair bilgileri merakla araştırıyor. Peki, Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında, ne işe yapıyor? İşte bilgiler...

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Daha önce 3 kez evlenen ve boşanan sanatçı Ebru Gündeş, yeniden nikah masasına oturuyor.

1990 yılında Hamdi Vardar ile evlenen Ebru Gündeş, 1993 yılında boşandı.

2.evliliğini ise 2002 yılında Ömer Durak ile yaptı.

10 Şubat 2010 tarihinde Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlenen Ebru Gündeş, 2021 yılında yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini de noktalayan Gündeş, bir süredir kapılarını aşka kapalı tutuyordu ki, o isimle tanışana kadar.

İş insanı Murat Özdemir'in, Ebru Gündeş'i yakından takip etmeye başladığı ve sonunda bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları belirtiliyor.

Kısa sürede yakınlaşan Gündeş ve Özdemir, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.

Peki, Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında? Ebru Gündeş'in yeni eşi ne işe yapıyor? İşte detaylar...

Murat Özdemir kimdir

Murat Özdemir 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Murat Osman Özdemir'dir.

Murat Özdemir, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde mesleki kariyerine adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde yönetici pozisyona geldi.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden ise 1 çocuğu bulunan Özdemir'in, boşandığı eşinin adı Selin Özdemir'dir.