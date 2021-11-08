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    Ebru Gündeş'ten 'Deli Gibi Sevdim' şarkısı

    Ebru Gündeş'ten 'Deli Gibi Sevdim' şarkısı

    O Ses Türkiye programında yarışmacıyla düet yapan Ebru Gündeş, muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:45
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    TV 8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyelerinden olan ve kuvvetli sesi ile bilinen Ebru Gündeş, yarışmacı Korkut Kırbay ile düet yaptı.

    Pilotluk yapan Kırbay, yarışma için 'Bu Eylül Akşamında' parçasını seçti.

    Kırbay'ın performansına ise jüriden Beyazıt Öztürk geri döndü.

    EBRU GÜNDEŞ SESİYLE BÜYÜLEDİ

    Daha sonra Kırbay ile sohbet eden jüri üyeleri programda keyifli anlar yaşarken, Ebru Gündeş 'Deli Gibi Sevdim' şarkısını söylemeye başladı. Kırbay da Gündeş'e şelik etti.

    Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye macerası: Kırmızı koltuk ona çok yakıştı FOTO GALERİ

    Gündeş'in performansı stüdyoda büyük alkış toplarken, Beyazıt Öztürk de Gündeş'i elini öperek tebrik etti.

    Ebru Gündeş'ten 'Deli Gibi Sevdim' şarkısı ViDEO

    Ebru Gündeş ten Deli Gibi Sevdim şarkısı #1

    Ebru Gündeş ten Deli Gibi Sevdim şarkısı #2

    Ebru Gündeş ten Deli Gibi Sevdim şarkısı #3

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