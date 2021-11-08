O Ses Türkiye programında yarışmacıyla düet yapan Ebru Gündeş, muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TV 8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyelerinden olan ve kuvvetli sesi ile bilinen Ebru Gündeş, yarışmacı Korkut Kırbay ile düet yaptı.

Pilotluk yapan Kırbay, yarışma için 'Bu Eylül Akşamında' parçasını seçti.

Kırbay'ın performansına ise jüriden Beyazıt Öztürk geri döndü.

EBRU GÜNDEŞ SESİYLE BÜYÜLEDİ

Daha sonra Kırbay ile sohbet eden jüri üyeleri programda keyifli anlar yaşarken, Ebru Gündeş 'Deli Gibi Sevdim' şarkısını söylemeye başladı. Kırbay da Gündeş'e şelik etti.

Gündeş'in performansı stüdyoda büyük alkış toplarken, Beyazıt Öztürk de Gündeş'i elini öperek tebrik etti.

Ebru Gündeş'ten 'Deli Gibi Sevdim' şarkısı ViDEO