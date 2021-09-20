Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım! 'Hadise'li' gündemden çok uzak...

Ebru Gündeş sosyal medyadan paylaştığı 'sıfır makyaj' hali ile beğeni topladı. Hadise ile ilgili konular hakkında konuşmayan sanatçının keyfinin ise yerinde olduğu görüldü.

Ebru Gündeş eşi Rezza Zarrab'tan boşanmak için dava açtı ve dava dosyasında Hadise ile ilişki yaşadığına yönelik iddialarda bulundu.

Bu konu magazin gündemine bomba gibi düşerken, Hadise ise "Kimse benim namusumu lekeleyemez." açıklamasını yaptı.

Hadise bu olayın ardından Kaan Yıldırım'dan ayrılırken, Gündeş ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Deniz Akkaya bu iddialara dahil oldu ve Hadise'nin Reza Zarrab'dan hamile kaldığını bu yüzden aralarındaki ilişkinin noktalandığını söyledi.

Hadise, bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir.

Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir." sözlerinin yer aldığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Magazin gündeminde bu olaylar yerini korurken, açıklama yapmayan Gündeş ise sosyal medyadan keyifli hallerini paylaştı.

SIFIR MAKYAJ EBRU

Yakın zamanda O Ses Türkiye ile ekrana geri dönecek olan Ebru Gündeş, sosyal medyada makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Gündeş paylaşımına, 'Bazen...' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni aldı. Ünlü sanatçı, doğal güzelliği ve keyifli halleri ile beğeni topladı.