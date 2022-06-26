Ebru Polat bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Olay dekolte...

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, dekolteli elbisesiyle bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattığı fotoğrafıyla olay yarattı. Polat'ın takipçileri peş peşe yorum yağdırdı.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Bir süre avukat olarak görev yapan Polat, bunun akabinde Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar veren Ebru Polat, Royal Akademi’de eğitim aldı ve ilk şarkısı "Çetin Ceviz'i" çıkardı.

Son olarak 2020 yılında müzik üzerine çalışma yapan Polat, şu sıralar hem güzellik hem de sosyal medya üzerinde çalışmalar yapıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve paylaştığı karelerle olay olan Polat, oldukça kalabalık bir hayran kitlesine sahip.

Son olarak Instagram hesabından yine cesur bir paylaşıma imza atan Ebru Polat, mini elbisesiyle bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı.

Polat'ın diğer pozları gibi olay olan paylaşımına, sosyal medya takipçilerinden peş peşe yorumlar geldi.

Ebru Polat şov yaptı

Hatay'a gidip konser veren güzel şarkıcı Ebru Polat, konserde giydiği mini dekolteli elbisesiyle takipçilerinin aklını başından aldı.

Işıltılı bir videoyla dekolteli elbisesini paylaşan güzel şarkıcı, güzelliği ve fiziğiyle beğenileri üzerine topladı.

Takipçileri Ebru Polat'ın paylaşımına, "Hatay'ı güzelliğinle aydınlattın" tarzında yorumlarda bulundu.

Güzel şarkıcı son olarak, bacaklarını kaldırıp ayakkabılarını bağlattığı anları paylaştı. Mini dekolteli elbisesiyle cesur bir poz veren Polat'a beğeni yağdı.

Ebru Polat paylaşımının altına "Centilmen erkek, ayakkabını giydiririr.. katılıyormusunuz?" yorumunda bulundu.