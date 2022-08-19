Ebru Polat cüretkarlığın dozunu artırdı! Bikinili poz yetmedi, bacaklarını açınca...

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından birbirinden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Polat'a hayranlarından yorum ve beğeni geliyor.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, küçük yaşlarda bale üzerine eğitim almaya başladı.

Müzikle ilkokul korosunda tanışan güzel ve başarılı isim, tercihini hukuk okumaktan yana kullandı.

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tanmamlayan Ebru Polat, bir süre avukat olarak çalıştı.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Polat, müzik kariyerine ise Çetin Ceviz şarkısı ile başladı.

Çetin Ceviz sayesinde hızlı bir çıkış yapan ve tanınmaya başlayan Polat, bugüne kadar sayısız şarkıyı sevenleriyle buluştu.

Şimdilerde sosyal medya ve güzellik alanına yoğunlaşan Polat, zaman zaman sahnelere çıkmaya ise devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ve söylemleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı, güzelliğini bir kez daha sergiledi.

Kusursuz bir fiziğe sahip olan Ebru Polat, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe yayınladı.

Ebru Polat ortalığı kasıp kavurdu

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosytal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kusursuz güzelliğini hayranlarının beğenisine sunan Polat, yaz aylarının gelmesiyle soluğu denizde aldı.

Tatilden çektirdiği bikinili pozlarını hayranları için Instagram'dan paylaşan Polat, ortalığı salladı.

Ebru Polat'ın birbirinden güzel karelerine hayranları, "Olaysın" , "Bu kadarı fazla", "Çok güzelsin" ,"Cüretkarlığın dozu arttı" tarzında yorumlar yaptı.

Ebru Polat'a olay soru

Ebru Polat'a "Birden fazla cüretkar olma kararı neden?" diye soruldu.

Polat soruya şöyle cevap verdi:

"Aslında değil. Yaz olduğu için öyle görünüyor. Bir de baktık rakipler iyice uçtu, biz onları örnek almaya başladık.

O yapıyorsa ve takdir görüyorsa ben de yaparım bana ne ya modu başlıyor bir süre sonra."