Ebru Polat duştan sonra paylaştı! Pembe havlusu ile boylu boyunca uzandı...

Ebru Polat, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Ebru Polat, yatakta pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açan Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde de yüksek lisansını tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak çalıştı.

2007 yılında avukatlığı bırakan ve müzik piyasasına adım atan Ebru Polat, Çetin Ceviz ile çıkış yakaladı. Ardından Londra'ya giden Polat, Royal Akademi'de müzik üzerine eğitim aldı.

Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkılarının yer aldığı bir albüm çıkaran Polat, son yıllarda güzellik adına işler yapmaya başladı.

Zaman zaman sahneye çıkan ve güzellik ürünleriyle adından söz ettiren Polat, geçtiğimiz günlerde avukatlığa geri döndüğünü açıkladı.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ve söylemleri ile gündemden düşmeyen Polat, avukatlığa dönüşünü açıkladıktan sonra Onlyfans linki paylaştı.

Bu link nedeniyle sosyal medyada olay olan Polat, şimdi ise duştan sonra çektiği kareleri yayınladı.

Ebru Polat yine olay oldu

OnlyFans'ta yeniden aktif olduğunu duyuran Ebru Polat, yatakta havlusuna sarılıp poz verdi. Bu pozları sosyal medyada yayınlayan Polat, bir kez daha adından söz ettirdi.

Güzelliği ve cesur kareleri ile sosyal mecralarda aktif olan isme, yorum ve beğeni yağdı. Avukatlığa geri dönen Polat, bir hukuk bürosu açmak istediğini de söylemişti.

Ayrıca bir sakıza 900 TL verdiği için topa tutulan ünlü şarkıcı, ''Alkolüm ve sigaram yok'' diyerek kendisini savunmuştu.