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    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! 'Silikon en çok size yakışıyor'

    Ebru Polat birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.Polat'ın son paylaşımı olay yarattı.
    • 10.10.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:04
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    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! 'Silikon en çok size yakışıyor'

    Ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Ebru Polat yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Güzel şarkıcı birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan şarkıcı güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

    Paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri adeta yorum yağmuruna tutuyor.

    Ebru Polat'ın göğüs dekolteli son paylaşımı gündeme geldi.Polat'ın fotoğrafına takipçileri "Allah nazardan saklasın", "Ve tanrı kadını yarattı" ve "Silikon en çok size yakışıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

    İşte o kareler..

    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! Silikon en çok size yakışıyor #1

    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! Silikon en çok size yakışıyor #2

    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! Silikon en çok size yakışıyor #3

    Ebru Polat göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp geçti! Silikon en çok size yakışıyor #4


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