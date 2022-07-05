Ebru Polat iç çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! 'Kahvaltımı bekliyorum'

Güzel şarkıcı Ebru Polat paylaştığı cesur pozlara bir yenisini ekledi.Görenler şaştı kaldı.İşte olay yaratan o paylaşım..

Magazin dünyasının en cesur isimlerinden olan Ebru Polat gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ebru Polat yaptığı paylaşımlar ile görenleri şaşırtıyor.

Sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı son olarak attığı iç çamaşırsız fotoğraflar ile sosyal medyayı salladı.

Özel hayatından paylaşımları instagram hesabı üzerinden gözler önüne seren Polat attığı iç çamaşırsız fotoğrafına "Kahvaltımı bekliyorum" notunu düştü.İşte o fotoğraf;