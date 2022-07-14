Ebru Polat kasığına kadar açtı! 'Güzelliğin halis mi?'

Ebru Polat kasığına kadar açtı! 'Güzelliğin halis mi?'

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, son pozları ile yine Instgaram'ı sallamayı başardı.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel şarkıcı Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı ve bir süre avukatlık yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde de yüksek lisans yapan güzel isim, Çetin Ceviz şarkısı ile müzik piyasasına girdi.

Londra'ya giden ve burada bulunan Royal Akademi’de müzik üzerine eğitim alan Polat, birçok ünlü ismin şarkılarının yer aldığı bir albüm yayınladı.

Son olarak Evren Adam ile düet yapan Ebru Polat, söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medya üzerinden birbirinden cesur pozlarını paylaşan ve erkeklere dair söylemleriyle ilgi çeken Polat, Instgaram'ın hikaye kısmından peş peşe yeni paylaşımlar yaptı.

Bu paylaşımlarda güzelliğini konuşturan Ebru Polat için, hayranları binlerce güzel yorum yaptı.

Ebru Polat'ın fiziği nefes kesti

Her fırsatta cesur pozlarıyla Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımlarıyla takipçilerini yine mest etti.

Konser öncesi giydiği derin dekolteli yeşil elbisesiyle fiziğini sergileyen Ebru Polat'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı ile büyüledi.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkati çeken Polat'ın bu paylaşımlarına binlerce yorum geldi.