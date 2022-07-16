Ebru Polat mini şortuyla 'İyi geceler' diler.. Sosyal medyayı sallayan kare!

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Ebru Polat, son olarak ayna karşısında mini şortuyla iyi geceler pozu verdi. Polat'ın paylaşımına sosyal mecradaki hayranları kayıtsız kalamadı.

Çetin Ceviz şarkısı ile müzik dünyasına giriş yapan Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayan ve bir süre avukat olarak çalışan Polat, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Küçük yaşlarda bale eğitimi alan ve müzikle arası hep iyi olan güzel şarkıcı, birçok başarılı parçaya imza attı.

Son olarak 2020 yılında Evren Adam ile birlikte düet yapan Polat, şarkıcılığından ziyade sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Güzellik alanında çalışmalar yapan ancak müzikten kopmayan Polat, geçen zaman içerisinde dış görünüşünü yeniledi.

Farklı bir havaya kavuşan ve gittikçe güzelleşen Ebru Polat, sosyal medya paylaşımları sayesinde gündemden düşmüyor.

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ve takipçileriyle soru cevap yapan güzel şarkıcı, son olarak ayna karşısında mini şortuyla iyi geceler pozu verdi.

Ebru Polat'tan iyi geceler pozu

Son olarak evinde mini şortlu ve göbeği açık ayna pozlarıyla olay yaratan Ebru Polat'ın düzgün fiziği ve görüntüsü herkesi etkiledi.

Sık sık cesur karelerini paylaşan güzel şarkıcı, söylemleriyle dikkati çekiyor.

Kendisine bir hayli iyi bakan Polat, kusursuz fiziği ile haberlere konu oluyor.

Şarkıcıya yorum yapmayı ihmal etmeyen hayranları, açık sözlülüğü için ise ayrıca tebrik ediyor.

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