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- Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Cesur pozları ile gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat yine çok konuşulacak bir harekete imza attı..
- 01.07.2022 - 01:48
- Güncelleme : 01.07.2022 - 01:49
Şarkıcı Ebru Polat magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.Instagram hesabından paylaştığı pozları ile sık sık gündeme gelen Ebru Polat bu sefer çıtayı biraz yükseltti.
Doğum günü olduğunu söyleyen Ebru Polat neredeyse yarı çıplak poz verdiği fotoğraflarda çanta ile üstünü kapattı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran pozlar en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Ebru Polat bu pozları "Kendime doğum günü hediyem ve sevenlerime özel bir foto" notuyla paylaştı..