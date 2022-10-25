Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! Tescilli güzel çıktı ''Afetlik abladan geliyor"

Ebru Polat'ın bir de kardeşini görün! Tescilli güzel çıktı ''Afetlik abladan geliyor"

Ebru Polat'ın kız kardeşi Tuğçe Sarıkaya, güzelliği ile ilgiyi üzerine çekti. Sarıkaya'yı görenler, "Afetlik abladan geçmiş" gibi yorumlarda bulundu.

30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Bir süre avukat olarak görev yapan akabinde Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Polat, yoluna şarkıcı olarak devam etti.

Birbirinden güzel parçalara imza atan ve geçtiğimiz günlerde avukatlığa geri döndüğünü açıklayan Polat, sosyal medyaya damga vuran isimlerin başında geliyor.

Sosyal medya paylaşımları ve cesurluğu ile adından söz ettiren Ebru Polat, yorum ve beğeni rekoru kırıyor.

Hem söylemleri hem de güzelliği ile ilgi çeken Polat, şimdilerde ise kardeşi Tuğçe Sarıkaya ile anılıyor.

Tıpkı ablası Ebru Polat gibi güzel ve dikkat çekici olan Tuğçe Sarıkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzel ve genç isim Tuğçe Sarıkaya için, sosyal medya üzerinden iltifat dolu yorumlar peş peşe sıralandı.

Ebru Polat'ın kardeşi

Özel hayatıyla ilgi odağı olan Ebru Polat'ın kardeşi Tuğçe Sarıkaya'yı görenler şaştı kaldı.

Ablasının aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tuğçe Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Diksiyon, spikerlik ve oyunculuk dersi alan Tuğçe Sarıkaya, aynı zamanda Best Model of Turkey 2009 birincisi...

Bugüne kadar; Uçurum, Şipşak Anadolu, Kalbimdeki Yabancı gibi yapımlarda rol alan Tuğçe Sarıkaya, şimdilerde nişan ve düğün organizatörlüğü yapıyor.

Çeşitli markaların özel gecelerinde sunuculuk yapan Tuğçe Sarıkaya, iş insanı Güven Dağıstan ile evli.

Güzelliğiyle dikkati çeken Tuğçe Sarıkaya'nın pozlarına ''Afetlik abladan geçmiş'' ve ''Güzellik sizde genetik'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.