Petrol
86.65
1.26%
Euro
19.6229
-0.03%
Dolar
18.6379
0.02%
Altın
1.063
-1.23%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
323.469
0.15%
BTXN Coin
5.52
0.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C
    • Ebru Polat'ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: "Yaktın bizi Ebru"

    Ebru Polat'ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: "Yaktın bizi Ebru"

    Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Polat, bu defa mini elbisesiyle frikik verdi.
    • 05.12.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Polat'ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru'

    Yayınladığı çeşitli şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat,  sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada sıklıkla aktifliğine devam ediyor.

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #1

    Polat, 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ünlü ismin küçük yaşlarda bale eğitimi aldığı ve koroda yer aldığı biliniyor. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan isim, bir süre avukat olarak da görev almıştır. Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Polat, pek çok şarkı ve single çalışması yapmııştır.

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #2

    Öyle bir frikik verdi ki!

    Polat, son olarak 2022 senesinde Hokkabaz isimli single'ını yayınlamıştır. Ünlü isim yemek yerken verdiği süper minili pozuyla olay oldu. Ünlü şarkıcının paylaştığı pozuna takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #3

    "Yaktın bizi Ebru"

    Kimi takipçiler "Maşallah sana", "Yaktın bizi Ebru" gibi yorumlarda bulundu.

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #4

    İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #5

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #6

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #7

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #8

    Ebru Polat ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: 'Yaktın bizi Ebru' #9


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti
    Gündem

    Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

    Sinpaş Kızılbük Kutu Manşet Web Aralık
    Advertorial

    Sinpaş Kızılbük Kutu Manşet Web Aralık

    Görüş Bildir