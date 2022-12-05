Ebru Polat'ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: "Yaktın bizi Ebru"

Ebru Polat'ın kasığına kadar çektiği mini elbisesi olay oldu! Öyle bir frikik verdi ki: "Yaktın bizi Ebru"

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Polat, bu defa mini elbisesiyle frikik verdi.

Yayınladığı çeşitli şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada sıklıkla aktifliğine devam ediyor.

Polat, 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ünlü ismin küçük yaşlarda bale eğitimi aldığı ve koroda yer aldığı biliniyor. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan isim, bir süre avukat olarak da görev almıştır. Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Polat, pek çok şarkı ve single çalışması yapmııştır.

Öyle bir frikik verdi ki!

Polat, son olarak 2022 senesinde Hokkabaz isimli single'ını yayınlamıştır. Ünlü isim yemek yerken verdiği süper minili pozuyla olay oldu. Ünlü şarkıcının paylaştığı pozuna takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"Yaktın bizi Ebru"

Kimi takipçiler "Maşallah sana", "Yaktın bizi Ebru" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...