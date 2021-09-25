Ebru Şahin 'Destan' dizisi için sıkı çalışıyor! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı

Ebru Şahin 'Destan' dizisi için sıkı çalışıyor! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı

Oyuncu Ebru Şahin, başrolünü Edip Tepeli ile paylaştığı Destan dizisi için kılıç ve dövüş dersleri almaya başladı. Şahin, o anlara ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

3 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni ''Hercai'' dizisindeki performansı ile büyük bir üne kavuşan Ebru Şahin, dünyanın birçok ülkesinde de tanınma fırsatı yakalamıştı.

Dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile tatile çıkan ve yaz ayı boyunca güneşin tadını çıkaran oyuncu, yeni dizisi için harekete geçti.

Yeni sezonda yine ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Şahin, başrolü Edip Tepeli ile paylaştığı Destan dizisinde rol alacak.

KILIÇ VE DÖVÜŞ DERSLERİ ALIYOR

Başrolünde Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin çekimleri başladı.

Güzel oyuncunun çekimler öncesi kılıç ve dövüş dersleri aldığı ortaya çıktı. Ebru Şahin, o anlara ait karelerini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

''HAYAL ET VE AL''

Güzel yıldızın ''Hayal et ve al.'' notunu düştüğü paylaşım, sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçilerinin övgü yağmuruna tuttuğu Ebru Şahin, formda vücuduyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

''AKKIZ'' ROLÜNDE

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisinde Ebru Şahin ''Akkız'' isimli karaktere hayat verecek.

Sekizinci yüzyılda geçen hikayede, sakat Han oğlu ''Batuga'' ile Akkız'ın destansı aşkı anlatılacak. Orta Asya'da geçecek dizinin kadrosunda; Selim Bayraktar, Deniz Barut, Buse Meral, Elif Doğan, Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan ve İpek Karapınar yer alıyor.