Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.270
-0.31%
BTXN Coin
11.05
33.61%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! 'Nasıl bir güzelliksin?'

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.Sosyal medyada paylaştığı kareler binlerce beğeni topladı.
    • 23.07.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! 'Nasıl bir güzelliksin?'

    Geçtiğimiz günlerde Milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! Nasıl bir güzelliksin? #1

    Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile büyük beğeni topluyor.Instagramda aktif olarak paylaşımlar yapan Ebru Şahin'in 4.1 milyon takipçisi bulunuyor.

    Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla da mest etmeye devam ediyor.

    Bir partiye katılan ünlü oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.İşte Ebru Şahin'in o pozları..

    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! Nasıl bir güzelliksin? #2

    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! Nasıl bir güzelliksin? #3

    Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! Nasıl bir güzelliksin? #4


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi
    Gündem

    CHP'li belediye başkanından Gülşen'e kapalı giyinme eleştirisi

    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    Hakkari’de 4 kişinin öldüğü yayla kavgası: 2 kişi tutuklandı

    Görüş Bildir