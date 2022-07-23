Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! 'Nasıl bir güzelliksin?'

Ebru Şahin parti pozlarıyla hayran bıraktı! 'Nasıl bir güzelliksin?'

Ünlü oyuncu Ebru Şahin güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.Sosyal medyada paylaştığı kareler binlerce beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde Milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile büyük beğeni topluyor.Instagramda aktif olarak paylaşımlar yapan Ebru Şahin'in 4.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla da mest etmeye devam ediyor.

Bir partiye katılan ünlü oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.İşte Ebru Şahin'in o pozları..