Ebru Şahin tektaşı taktı! Yüzüğün değeri dudak uçuklattı

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'nın eşsiz manzarasında evlenme teklifi etti. Çift o anları sosyal medyadan paylaşırken, Şahin'in tektaşı ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Cedi Osman ve Ebru Şahin uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Sık sık birlikte görüntülenen, düğünlere beraber katılan ve oldukça mutlu olan çift, evliliğe dair ilk adımı attı.

Cedi Osman sevgilisi Şahin'i Kapadokya'ya götürdü ve eşsiz manzara eşliğinde evlenme teklifi etti.

O anları sosyal medyadan paylaşan Ebru Şahin takipçilerinden tam not alırken, çiftin kıyafetlerinin renklerinin bile uyumlu olması gözlerden kaçmadı.

YÜZÜĞÜN DEĞERİNİ DUYANLAR ŞOKE OLDU

Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere, "Evet dedim" notunu düştü.

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan Cedi Osman ise sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat, değerinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

ÖNCE YALANLADI ARDINDAN..

Öte yandan Şahin,aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.