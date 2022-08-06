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    Ebru Şahin'in bikinili tekne pozları mest etti! 'O nasıl fizik..'

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İtalya'da tatilin keyfini çıkartıyor.Ebru Şahin'in bikinisiyle verdiği pozlar dikkat çekti..
    • 06.08.2022 - 10:22
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    Ebru Şahin'in bikinili tekne pozları mest etti! 'O nasıl fizik..'

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin eşi Cedi Osman ile birlikte İtalya'da tatil yapıyor.Şahin'in sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Cedi Osman ile evlendikten sonra magazin gündeminde düşmeyen Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıylada adından söz ettiriyor.

    Ebru Şahin in bikinili tekne pozları mest etti! O nasıl fizik.. #1

    Bir teknede verdiği bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin eşi Cedi Osman ile olan fotoğrafınıda instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.İşte aşk dolu o kareler..

    Ebru Şahin in bikinili tekne pozları mest etti! O nasıl fizik.. #2

    Ebru Şahin in bikinili tekne pozları mest etti! O nasıl fizik.. #3

    Ebru Şahin in bikinili tekne pozları mest etti! O nasıl fizik.. #4


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