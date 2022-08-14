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    Ebru Şahin'in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı...

    Basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, tatilde verdiği pozlarla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte, güzel oyuncunun son paylaşımı...
    • 14.08.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:59
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    Ebru Şahin'in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı...

    1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

    Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

    Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

    Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce adından söz ettiren çift, şimdilerde balayında verdikleri pozlarla gündem oluyor.

    Kusursuz fiziği göz kamaştırdı

    Ebru şahin, son olarak bikinisiyle çektirdiği pozlarını yayınladı.

    Güzelliğiyle göz kamaştıran Şahin'in sarı bikinili pozlarına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Ebru Şahin in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı... #1

    Ebru Şahin in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı... #2

    Ebru Şahin in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı... #3

    Ebru Şahin in teknede verdiği poz olay oldu! Fiziğini görenler inanamadı... #4


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