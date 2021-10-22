Ebru Şahin'li Destan, destan yazacak! Yayına girmeden yurt dışına satıldı

Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı ATV'nin Bozdağ Film imzalı iddialı dizisi Destan, henüz yayına başlamadan Cannes'da görücüye çıktı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır fiziki olarak yapılamayan dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM İçerik Fuarı, geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katılım sağladığı fuarda, en ilgi çeken projelerden biri ATV'nin çok yakında seyirciyle buluşacak olan 'Destan' dizisi oldu.

ARAP DÜNYASINA SATILDI

İlk gösterimi Cannes'da yapılan Destan dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play'e satıldı.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Destan dizisini aldığını duyuran Noor Play, dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı.

Türkiye'yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan Destan dizisi, farklı coğrafyaların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

CANNES'A DAMGA VURDU

Destan dizisi, MIPCOM etkinliği ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına da damgasını vurdu.

Etkinlikle ilgili paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu.

DESTAN HAKKINDA

Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üsltendiği Destan'ın senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme alıyor.

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak dizinin kadrosunda; Selim Bayraktar, Deniz Barut, Buse Meral, Elif Doğan, Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan ve İpek Karapınar yer alıyor.