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Ebru Şahin'li 'Destan' dizisinde flaş gelişme! Sürpriz bir isim daha kadroya katıldı

Ebru Şahin'li 'Destan' dizisinde flaş gelişme! Sürpriz bir isim daha kadroya katıldı

TRT 1'in iddialı yapımlarından biri olarak görülen Destan dizisinin kadrosu genişliyor. Tarihi dizi severler tarafından merakla beklenen Bozdağ Film imzalı diziye sürpriz bir isim daha katıldı.