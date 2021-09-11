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- Ebru Şahin'li 'Destan' dizisinde flaş gelişme! Sürpriz bir isim daha kadroya katıldı
Ebru Şahin'li 'Destan' dizisinde flaş gelişme! Sürpriz bir isim daha kadroya katıldı
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 15:45
- Güncelleme : 11.09.2021 - 15:46
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın 8. yüzyılda Orta Asya'da geçen yeni projesi Destan'ın hazırlıkları devam ediyor.
Adı ilk önce ''Akkız Destanı'' olarak açıklanan, daha sonra ''Destan'' olarak değiştirilen TRT 1 ekranlarının iddialı dizisinin hafta başında sete çıkması bekleniyor.
Başrollerinde ''Hercai'' dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin yer aldığı dizinin oyuncuları, uzun süredir deneme çekimleri yapıyor.
Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak dizinin kadrosunda; Selim Bayraktar, Deniz Barut, Buse Meral, Elif Doğan, Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan ve İpek Karapınar yer alıyor.
BERK ERÇER DESTAN DİZİSİNE DAHİL OLDU
Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı dizinin ekibine son olarak Berk Erçer katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erçer, Akkız'ın hikâyesini anlatan dönem dizisinde Saltuk karakterine hayat verecek.