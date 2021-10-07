Ebru Şahin'li Destan'dan afiş geldi! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan ATV'nin Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin afişi görücüye çıktı. Afiş yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Başrolünde ''Hercai'' dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı ATV'nin yeni sezondaki iddialı projesi Destan, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Tarihi dizi severler tarafından dört gözle beklenen Destan dizisi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda yaşanan bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı dizinin merakla beklenen afişi görücüye çıktı.

DESTAN'IN AFİŞİ GÖZ DOLDURDU

Yapımını Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilere imza atan Bozdağ Film'in üstlendiği Destan dizisinin afişi, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afişe binlerce beğeni ve yorum gelirken Ebru Şahin, Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde zirveye yerleşti.

Sabırsızlıkla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yanı sıra; Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan, Selim Bayraktar, Buse Meral, İpek Karapınar, Elif Doğan, Deniz Barut ve Meltem Pamirtan ve Berk Erçer yer alıyor.