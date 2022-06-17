Ebru Şallı havuz başında poz verdi, fiziği olay oldu! Genç kızlara taş çıkartan kareler...

Ebru Şallı havuz başında poz verdi, fiziği olay oldu! Genç kızlara taş çıkartan kareler...

Sıcak havanın keyfini çıkaran Ebru Şallı, havuz başında poz verdi. Mayolu karelerini sosyal medya üzerinden yayınlayan Şallı, takipçilerinden tam not aldı.

15 Ocak 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Şallı, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdi. 1993 yılında ise modellik kariyeri başladı.

Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynayan Şallı, Harun Tan ile evlendikten sonra podyumları bıraktı.

2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars'ı dünyaya getiren Şallı, evlat acısı yaşadı. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.

Oğlu hayatını kaybettikten sonra zor günler yaşayan Şallı, Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturdu.

Evlendikten sonra eşiyle olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şallı, pilatesten ise asla vazgeçmedi.

Kusursuz fiziğini spora borçlu olan Ebru Şallı, sosyal medya üzerinden yayınladığı son kareleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Mayolu pozlarını paylaşan güzel modele, hayranlarından övgü dolu yorumlar peş peşe yağdı.

Ebru Şallı'dan havuz pozu

Sosyal medya hesabından sarı mayosu ile çektirdiği kareleri paylaşan Ebru Şallı, hayranlarından tam not aldı.

Şallı'nın kusursuz fiziği genç kızlara taş çıkarttı. Geçen zaman rağmen güzelliğini kaybetmeyen eski model, her karesini sosyal medya üzerinden yayınlıyor.

Güzel isme takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor. Bu yorumlara kayıtsız kalmayan Şallı, paylaştığı her kareyle hayranlarını mutlu ediyor.