Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren, modellere taş çıkartıyor!

Eski manken Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren Tan, yakışıklılığıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2012 yılında iş insanı Harun Tan ile dünya evine giren eski manken Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Beren ve Pars adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

2013 yılında yollarını ayırmaya karar veren ikiliden Ebru Şallı, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyordu.

Ancak Şallı'nın küçük oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken lenfoma yüzünden hayatını kaybetti.

Pars'ın vefat etmesinin ardından zor günler geçiren Şallı, en büyük teselliyi ise eşi ve büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, son olarak yakışıklı oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını paylaştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İşte, Beren'in son hali...