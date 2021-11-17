Ebru Şallı'nın oğlu Beren yakışıklılığıyla görenleri mest etti! Kocaman delikanlı oldu

Ebru Şallı'nın oğlu Beren yakışıklılığıyla görenleri mest etti! Kocaman delikanlı oldu

Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler yaşayan Ebru Şallı, teselliyi büyük oğlu Beren'de buldu. Gözlerden uzak büyüyen Beren Tan ise yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evliliğinden Beren ve Pars adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

İkili yollarını bir süre sonra ayırmaya karar verirken, Şallı ise çocuklarını gözlerden uzak büyütüyordu.

Ancak ünlü mankenin küçük oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken lenfoma nedeniyle hayata veda etti.

Pars'ın veda etmesinin ardından zor günler yaşayan Şallı, en büyük teselliyi ise eşi ve büyük oğlu Beren'de buldu.

Yıllar içinde büyüyen ve kocaman bir delikanlı olan Beren Tan, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Son hali ile büyüdüğü ve oldukça yakışıklı olduğu görülen Beren, basından uzak durmayı tercih ediyor.

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN YAKIŞIKLILIĞIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki büyük oğlu Beren Tan, görenleri hayrete düşürdü.

Annesinin yanından ayrılmayan Beren, yakışıklılığıya beğeni topladı.

Kardeş acısıyla sarsılan Beren Tan, basından ve sosyal medyadan uzak duruyor. Ebru Şallı oğluyla çok fazla fotoğraf paylaşmakran kaçınıyor.