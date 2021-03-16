Çağla ile Yeni Bir Gün programına katılan Ebru Şallı, 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü? sorusu tekrar gündeme geldi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Ebru Şallı, sosyal medyadan sürekli vefat eden oğlu ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

Bugün Çağla Şıkel'in programına konuk olan Ebru Şallı, 9 yaşındaki oğlu Pars'tan bahsederken hem ağladı, hem ağlattı. Şallı, yaşadığı zor günleri anlatırken konuşmakta güçlük çekti.

Peki, Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü, hastalığı neydi? Pars Tan kaç yaşındaydı?

EBRU ŞANLI'NIN OĞLU PARS NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü sunucu Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki oğulları Pars’a lenfoma teşhisi konmuştu. Yaklaşık 2 yıl lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki Pars,16 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.

Şallı yaptığı açıklamada,"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz.'' demişti.