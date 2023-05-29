Ebru Şancı'dan Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a zehir zemberek sözler! "Vatanını eleştiremezsin" Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Dizdar'ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olurken bazı ünlü isimlerden tepki gelmeye başladı. Ünlü sunucu Ebru Şancı, Merve Dizdar'ın ödül alırken kullandığı sözlere öfke kustu.

76. Cannes Film Festivali’nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar’a verildi.

En iyi kadın oyuncu seçilen Merve Dizdar’ın ödül alırken yaptığı konuşma büyük öfkeye neden oldu.

Ödül konuşmasında Türkiye’yi karalaması ünlü isimlerin de tepkisini çekti. Bazıları destek verirken, bazıları ülkesini eleştirmesine tepki gösterdi.

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Cannes Film Festivali’nde ülkesini karalayan Merve Dizdar’a bir tepki de Ebru Şancı’dan geldi.

“Kendi vatanını eleştiremezsin ya!”

Ebru Şancı, Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın sözlerine karşılık olarak kullandığı "Dünyanın izlediği bir platformda kendi vatanını eleştiremezsin ya!" sözleri takdir topladı.

Merve Dizdar'ın ödül konuşması

Ünlü oyuncu Merve Dizdar ödül alırken yaptığı konuşmada şu sözleri kullanmıştı:

"Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.



Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum"

Ebru Şancı'dan zehir zemberek sözler!

Ünlü sunucu Ebru Şancı, Merve Dizdar'ın ülkesini eleştirdiği ödül konuşmasına şu sözlerle tepki gösterdi: