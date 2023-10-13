Ebru Şancı’dan Mehmet Ali Erbil hakkında şok sözler! 'Hasta bakıcı tutacağıma evlenirim diyor..' Eski manken Ebru Şancı'nın Mehmet Ali Erbil'in ilişkisi hakkında yaptığı yorum sosyal medyayı salladı..

ensonhaber.com

Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyada konu hakkında sık sık paylaşımlar yapılırken sanat camiasındanda ilişki hakkında çeşitli yorumlar geliyor.

Son olarak eski manken Ebru Şancı bir televizyon programında Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ilişkisi hakkında yaptığı yorum ile gündeme oturdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olarak katılan Ebru Şancı'nın, Mehmet Ali Erbil hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ilişkisi hakkında "Hasta bakıcılar 1200 dolar maaş alıyor. Mehmet Ali kendine bakacak birini alıp maaş vereceğine genç sevgili buldu. Akıllı adam" diyen Ebru Şancı sosyal medyada gündeme oturdu.

Ebru Şancı'nın bu sözleri kısa sürede günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

Mehmet Ali Erbil'in bu yoruma nasıl bir cevap vereceği ise merak uyandırdı..