Ebru Şancı'dan şoke eden sözler: Fahriye Evcen'in 15 dadı değiştirdiğini duyunca...

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Ebru Şancı, katıldığı bir programda hayatına dair açıklamalar yaptı. Şancı, kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi.

Galatasaray'lı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve bu evliliği 3 çocuk ile taçlandıran Ebru Şancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sık sık çocuklarını ve eşini paylaşan Şancı, eğlenceli halleri ile takipçilerinden tam not alıyor.

Bugün katıldığı 2. Sayfa programında da çocuklarına dair açıklamalar yapan Şancı, herkesi şaşırttı.

"FAHRİYE EVCEN'İN DADI DEĞİŞTİRDİĞİNİ DUYUNCA..."

Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu.

Mutlu aile pozlarını Instagram'dan paylaşan Şancı, 2. Sayfa'ya konuk oldu ve ev hayatıyla ilgili konuştu.

Fahriye Evcen'in 15 dadı değiştirdiğini duyan Şancı kendi yaşadıklarını anlattı.

200 DADI DEĞİŞTİRDİ

Ebru Şancı kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi. Şancı daha sonra yayından karesini paylaşarak "Dadı kaçıran" notunu düştü.