Ebru Şancı'nın çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı! Mahkeme Seyhan Erdağ için kararını verdi..

Gazeteci Seyhan Erdağ, Ebru Şancı'nın mankenlik dönemine ait çekilen üstsüz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamış ve bu duruma sinirlenen Şancı, Seyhan Erdağ'dan şikayetçi olmuştu. Dava sonuçlandı.

Ünlü model ve oyuncu Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getiren Şancı, mankenliğe veda etmişti.

İddiaya göre Erdağ, kendisine ait bir sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek Şancı'yı tiye alan bir mesaj paylaştı.

Geçen aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, oğlu Marsel'e kavuşmak için gün sayan oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz aylarda hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, katıldığı bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle." şeklinde konuştu.

ŞANCI'YI POZLARINDAN VURDU

İddiaya göre, Gazeteci Seyhan Erdağ sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına ''Karnım açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum'' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Erdağ'ın paylaşımının ardından savcılığa başvuran Şancı, ''Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir.'' diyerek şikayetçi oldu.

ORTADA SUÇ YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Erdağ, Şancı'nın mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafını kullanarak haber yaptığını ve bu fotoğrafların internette kolaylıkla bulunan fotoğraflar olduğunu kaydederek, amacının hakaret etmek olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını bu nedenle ortada suç olmadığını kaydeden savcılık, dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.