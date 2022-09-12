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    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu

    Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl açılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu 407 öğrencisiyle yeni döneme başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:10
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    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu

    2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili bugün çaldı.

    Yurt genelinde yeni dönem coşkusu yaşanırken, Diyarbakır'da da 2 bin 245 okulda 18 bin 589 derslikte 470 bin 99 öğrenci ve 26 bin 177 öğretmenle dersler başladı.

    Aynı heyecan, Necat Gülseven'in şarkıcı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı  Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda da yaşandı.

    407 öğrenci yeni dönem heyecanı yaşadı

    Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'a açılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu da 407 öğrenciyle yeniden buluştu.

    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını vermişti.

    Kitaplar dağıtıldı

    Öğrencilere Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği kaynak kitaplarını dağıttı.

    Okulların ilk gününde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de geniş kapsamlı görev yaptı.

    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu VİDEO

    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu #1

    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu #2

    Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencilerle buluştu #3


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