Ebru Yaşar, konser gelirlerini ormanlar için bağışlayacak

Ebru Yaşar, Türkiye'de yanan ormanlar için harekete geçti. Turne kapsamındaki konserlerinin gelirini bağışlayacağını açıklayan şarkıcı, “Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız” dedi.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Çeşme'deki bir mekanda sahne aldı.

Dinleyicileri için birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Yaşar, bir ara yoğun konser takviminden bahsetti.

Yoğun programın bir amacı var

Yaşar “Konserler devam ediyor. Şimdi açık havalar başlıyor. 28 Temmuz'da Kuruçeşme'deyiz. Sonrasında sırasıyla Kuşadası, Ayvalık, Bodrum, Denizli ve Bursa olmak üzere 6 tane serimiz var. Kucaklaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden gösterilen büyük ilgiye çok, çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız”

Hayranları için anlamlı bir sürpriz hazırlayan Ebru Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında sevenlerim sadece bir Ebru Yaşar konserine gideceklerini zannediyorlar. Ama tüm açık havalarda beni dinlemeye gelen seyircilerime sürpriz bir hediye hazırlıyorum. Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız.”

Gelirin tamamı bağışlanacak

TEMA Vakfı ile şarkıcı Yaşar'ın, konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için iş birliği yaptığı öğrenildi.

Türkiye'de yanan ormanlar için harekete geçen ünlü şarkıcı, turne kapsamındaki konserlerinden elde edeceği gelirin tamamını bağışlayacağını açıkladı.

Ebru Yaşar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu dünyaya ne bırakacağız?”

“Bu kararı almamı, orman yangınları çok fazla tetikledi. Ben doğa ve çevreye karşı çok duyarlıyım. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz… Ormanlarımız nefes almamızı sağlıyor. Bu dünyaya ne bırakacağız? Eserlerimizi bırakacağız, ormanlarımızı bırakacağız, çevremizi bırakacağız.

“Onların geldiği her konser benim için çok kıymetli”

Çocuklarımıza, gelecek nesillere ne bırakacağız? O yüzden elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Belki bir farkındalık yaratmak, seyirciyle bütünleşmek benim için çok önemli.

O yüzden onların geldiği her konser benim için çok kıymetli. Gezdiğim şehirlerde gelen bütün seyircilerimle aslında hep birlikte bir orman kuracağız. Seyircilerimle çok güzel bir orman oluşturacağım.”